Marion Cotillard engagée auprès Greenpeace: l'actrice en mission pour les océans

Elle est un soutien indéfectible pour Greenpeace. Depuis 20 ans, Marion Cotillard soutient l'ONG et effectue des missions pour éveiller les consciences. Pour cette deuxième expédition, elle a embarqué à bord du "Arctic Sunrise", direction l'Antarctique. À cette occasion, Le Parisien s'est entretenu avec l'actrice oscarisée pour discuter de sa vision de l'écologie.

Son engagement, elle le date aux alentours de ses 18-20 ans, quand elle a été "confrontée à un système économique et social et une manière de consommer qui défiait toute logique". "La surconsommation, le gâchis, la destruction aveugle de notre habitat, les inégalités des pays dits riches et ceux dits pauvres, a suprématie de l'être humain sur le vivant m'ont questionnée puis alarmée", explique la Cléopâtre du nouveau volet d'Astérix et Obélix.

Très rapidement, de nombreux sentiments se mélangent : "L'incompréhension, la colère et la tristesse ont alors pris une grande place dans ma vie". L'actrice avoue se sentir seule et contacte Greenpeace. Ainsi, leur longue collaboration va démarrer. Depuis cette prise contact, Marion Cotillard s'applique à changer sa façon de consommer. "Je fais du mieux que je peux et j'apprends encore tous les jours, a-t-elle confié au Parisien, j'ai toujours essayé de consommer et d'avoir des comportements en accord avec mes convictions".

Elle n'est pas parfaite, mais croit profondément que les gens sont en constante amélioration : "S'il y a toujours certaines incohérences dans ma manière de vivre, j'en suis pleinement consciente et je travaille toujours à m'améliorer."

Au retour de cette grande expédition, La Môme reprendra le chemin des plateaux. Elle achève juste le tournage du film musical Annette de Leos Carax, où elle tourne avec Adam Driver. Celui d'Astérix et Obélix : l'Empire du Milieu commencera en avril 2020 en Chine avec son mari Guillaume Canet.