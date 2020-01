Marion Cotillard retrouve Guillaume Canet pour un projet colossal

Les choses se précisent pour ce nouveau volet d'Astérix et Obélix version Guillaume Canet. Après avoir annoncé les rôles-titres sur Instagram, lui-même dans le rôle du petit moustachu, et son acolyte Gilles Lellouche dans le rôle de celui qui est tombé dans la potion quand il était petit, le réalisateur a annoncé qui interpréterait Cléopâtre au magazine GQ.

Le fameux rôle, jadis interprété par Monica Bellucci dans Mission Cléopâtre, reviendra à Marion Cotillard, la femme du réalisateur. Une décision qui n'a pas été bien accueillie sur Twitter où de nombreux internautes se sont insurgés sur cet entre-soi et en critiquant le manque de ressemblance entre la reine d'Égypte et celle qui jouait Edith Piaf dans La Môme. Ce nouvel opus, intitulé Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu proposera une histoire originale, scénarisée par Philippe Mechelen et Julien Hervé, à qui l'on doit Les Tuche. Cette suite suivra le destin de la fille unique de l'Empereur chinois Han Xuandi qui échappera à un prince malveillant grâce à l'aide auprès des célèbres héros gaulois. C'est le premier film qui n'est pas une adaptation d'une bande dessinée du duo Goscinny-Uderzo. L'article de GQ dévoile que Jonathan Cohen (vu dans Serge le mytho et Family Business) aura également un rôle dans la superproduction.

Car superproduction il y a, comme on l'apprend dans le magazine américain Variety. Les caméras de Guillaume Canet s'envoleront en Chine pour ce tournage très onéreux (on parle de plus de 64 millions d'euros). "C'est un film de costumes se déroulant il y a deux mille ans. Nous allons donc construire un village, filmer des batailles épiques, ce qui nécessitera de nombreux figurants. Nous aurons également besoin de beaucoup d'effets spéciaux et d'une distribution prestigieuse, avec quelques caméos", raconte le producteur du film Alain Attal.