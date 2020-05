Marion Cotillard taquine Guillaume Canet : adorable pique sur Instagram

Certains auraient bien vu Guillaume Canet embrasser une carrière de chanteur. Mais l'acteur et réalisateur de 47 ans a prouvé que ses admirateurs ne devaient pas se faire de faux espoirs quant à la probabilité qu'il perce dans ce domaine.

Le 2 mai 2020, Guillaume Canet a publié une vidéo de lui en train de chanter sur sa page Instagram. Le compagnon de Marion Cotillard a présenté son initiative de live avec le CHU de Nantes, pour échanger avec ceux qui sont au plus près du Covid-19 tous les jours. Un live auquel Leïla Bekhti s'est jointe. "Suite à vos messages, voilà ma réponse en image ! La raison pour laquelle j'ai arrêté de faire de la musique... Donc demain 14h live avec l'unité Covid du CHU de Nantes !!", a-t-il commenté en légende de sa vidéo.

Depuis cette publication, Guillaume Canet a reçu de nombreux commentaires et l'un d'entre eux n'a pas manqué d'interpeller, et pour cause. Il s'agit de Marion Cotillard. L'actrice de 44 ans a gentiment taquiné le père de ses deux enfants, Marcel, bientôt 9 ans, et Louise, qui a eu 3 ans en mars dernier. "Oh lala magnifique ! Dorénavant je veux que tu me parles uniquement en chanson !!!", a-t-elle écrit dans la section réservée aux commentaires. Une pique qui n'a pas manqué de faire réagir.

D'autres personnalités ont écrit à Guillaume Canet après cette nouvelle vidéo, notamment la chanteuse Pomme qui s'est proposé de l'aider dans sa carrière. "Ok je commence l'écriture de ton album piano-voix-sentimentalo-poético new wave ce soir", lui a-t-elle écrit, sur le ton de l'humour.