Johnny Hallyday : Laeticia se sépare de deux objets fétiches

L'émotion était au rendez-vous lorsque Laeticia Hallyday, accompagnée de sa fille Joy (11 ans), a annoncé faire don de deux objets ayant appartenu à Johnny, deux biens très personnels auxquels il tenait énormément.

Il s'agit des son célèbre perfecto noir et de son chapeau. Ce don est fait en soutien à une tombola organisée par Sandra Sisley, une amie de Laeticia Hallyday, en faveur du personnel soignant. "Nous sommes très heureuses et très fières de participer à cette tombola.(...) Nous proposons deux lots qui ont compté dans la vie de Johnny, c'est son perfecto, qu'il a porté sur le dernier road trip, et son chapeau aussi", a déclaré la veuve du Taulier dans une vidéo tournée dans sa maison de Los Angeles et publiée sur Instagram par Sandra Sisley. Comme en témoigne Laeticia Hallyday, ce chapeau et ce perfecto étaient des "objets fétiches" pour son défunt époux. "Nous sommes émues et heureuses d'offrir un peu de lui, il aurait été si fier", a-t-elle conclu.

De son côté, Sandra Sisley a salué la très belle participation de son amie. "C'est extraordinaire ce qui se passe... Laeticia Hallyday nous offre deux lots UNIQUES et INESTIMABLES : le perfecto de Johnny et son chapeau... Non, vous ne rêvez pas !, a d'abord écrit la femme de l'acteur Tomer Sisley. Merci à mon amie chérie qui va nous permettre de récolter beaucoup de fonds pour nos héros en blanc."

Pour participer à cette tombola de l'initiative Stars solidaires, au profit du collectif #ProtègeTonSoignant, Sandra Sisley a fourni toutes les indications nécessaires : "Rendez -vous sur le site www.stars-solidaires.com pour acheter vos tickets à 10 euros. Vous pouvez en acheter autant que vous voulez..."