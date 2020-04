Laeticia Hallyday chante avec Jade et Joy pour célébrer une amie chère

Certaines personnes occupent une place privilégiée dans le coeur de Laeticia Hallyday. Sandra Sisley en fait partie et la veuve de Johnny Hallyday l'a prouvé une nouvelle fois à l'occasion d'une date particulière.

Samedi 25 avril 2020, la femme de l'acteur Tomer Sisley fêtait ses 47 ans et elle a notamment reçu de jolies vidéos et touchants mots de Laeticia Hallyday. Entourée de ses deux filles Jade (15 ans) et Joy (11 ans) dans leur maison de Pacific Palisades (Los Angeles), où elles sont confinées, Laeticia a tourné une séquence spéciale anniversaire. Toutes les trois ont chanté le fameux Happy Birthday, lui ajoutant un "We Love You" et "We Miss You".

En plus de ce message vidéo à trois publié en story, Laeticia Hallyday a fouillé dans ses archives pour retrouver des images avec Sandra Sisley. C'est ainsi qu'elle a ressorti une photo en noir et blanc prise en janvier dernier à Paris, à l'occasion de l'anniversaire de Pierre Rambaldi. Une grande fête avait été organisée au Piaf, en présence de Pascal Balland, le compagnon de Laeticia Hallyday.

La veuve de Johnny a également partagé une vieille photo d'elle et Sandra, sans aucun doute prise à Saint-Barthélemy. On se souvient que les deux amies s'y étaient retrouvées l'été dernier, au mois de juillet. "Joyeux anniversaire @sandraandcoparis, mon cher et tendre coeur. Cela a été incroyable de te voir grandir devenir la femme que tu es cette dernière décennie. J'ai hâte de voir ce que tu feras de la prochaine. Je t'aime, je te chéris, je t'adore", a commenté Laeticia sur cette photo de vacances, où elles posent toutes les deux en maillots de bain. La maman de Jade et Joy a également partagé une autre photo d'elles deux enlacées, écrivant : "Mon amie au grand coeur, généreuse et lumineuse. A la maman et l'amie que tu sais si parfaitement être."

Sandra Sisley a sans nul doute dû être très touchée par de si beaux mots d'amour.