Guillaume Canet déjanté : il se lâche en chanson pour ses voeux

Guillaume Canet est toujours aussi actif sur les réseaux sociaux. Comme à son habitude, c'est avec humour qu'il a souhaité une bonne année à ses quelque 900 000 abonnés sur Instagram. Le 3 janvier 2020, l'acteur et réalisateur de 46 ans a publié une vidéo qui n'a pas manqué d'amuser ses fans.

"Bonne année ! Oui, bonne année. Je vous souhaite à tous une bonne année. A tous ceux qui m'ont soutenu et qui m'aiment bien, et ceux qui m'aiment pas, je vous aime encore plus ! Bonne année !" C'est en improvisant cette petite chanson sur son vélo, en pleine balade en forêt, que le père de Marcel et Louise (8 et 2 ans) a donc partagé ses voeux. Une vidéo qui n'est pas sans rappeler la chute qu'il avait simulée sur son deux-roues l'été dernier. Pour Noël, le compagnon de Marion Cotillard avait plutôt misé sur un grand classique : un lip sync sur la chanson All I Want For Christmas Is You. "Je suis jalouse, la prochaine en duo", avait alors commenté son amie Leïla Bekhti, autre adepte des imitations musicales en voiture.