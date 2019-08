Guillaume Canet : Après sa chute à vélo, l'acteur cascadeur s'explique

Le compagnon de Marion Cotillard est un véritable sportif. Cavalier émérite qui s'illustre régulièrement lors de grandes compétitions équestres, Guillaume Canet pratique également le surf, le motocross ou encore la boxe. "Il y en a plein d'autres que j'adore. Je suis un passionné de surf. Dès que je peux en faire, surtout dans ma région préférée au cap Ferret, j'y vais, avait confié le père de Marcel et Louise (8 et 2 ans) au Parisien 2018. Le surf, c'est le contact avec l'élément et c'est un bon lavage de la cabeza ["la tête" en espagnol, NDLR]. Je suis un peu fêlé par moments et le surmenage m'arrive vite. J'ai besoin avec le sport d'appuyer sur reset."

Après être retourné à la réalisation pour le film Nous finirons ensemble, sorti au printemps dernier, c'est en tant que comédien que Guillaume Canet fera son retour sur grand écran le 25 septembre prochain. L'acteur sera à l'affiche du film Au nom de la terre, un drame réalisé par Édouard Bergeon qui raconte l'histoire de Pierre, un agriculteur qui reprend la ferme familiale, avec ses joies, mais aussi et surtout ses difficultés. Construit comme une saga familiale, et d'après la propre histoire du réalisateur, le film porte un regard humain sur l'évolution du monde agricole de ces quarante dernières années.