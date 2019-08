Guillaume Canet se vautre à vélo : sa vidéo amuse ses amis stars

Après être retourné à la réalisation pour la suite des Petits Mouchoirs, le film Nous finirons ensemble, sorti au printemps dernier, c'est en tant que comédien que Guillaume Canet fera son retour sur grand écran le 25 septembre prochain. L'acteur sera en effet à l'affiche du film Au nom de la terre, un drame réalisé par Édouard Bergeon qui raconte l'histoire de Pierre : à 25 ans, il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée et reprendre la ferme familiale en France. Vingt ans plus tard, l'exploitation s'est agrandie, la famille aussi. Mais les dettes s'accumulent et Pierre s'épuise au travail. Malgré l'amour de sa femme et ses enfants, il sombre peu à peu... Construit comme une saga familiale, et d'après la propre histoire du réalisateur, le film porte un regard humain sur l'évolution du monde agricole de ces quarante dernières années.