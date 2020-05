Marion Cotillard et Guillaume Canet malades : le couple a attrapé le coronavirus

La liste des victimes ne cessera donc jamais de s'allonger. Alors que les Français sont hors de chez eux depuis le 11 mai 2020, la pandémie de coronavirus continue de s'abattre sur quiconque. Côté grand écran, c'est avec un étonnement certain que l'on apprend que Marion Cotillard et Guillaume Canet font partie des malades. Mais rien de bien alarmant puisque l'acteur a expliqué, en personne, qu'ils avaient "chopé le Covid-19" lors d'un live Instagram partagé avec la journaliste Laurie Cholewa. "Une version light" a-t-il précisé.

Difficile de soupçonner quoi que ce soit. Depuis le début de la pandémie, le couple est relativement discret. Guillaume Canet, qui prévoyait de tourner une partie d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu en Chine avec son épouse et Gilles Lellouche, a dû mettre ses projets en pause. Mais il poursuit son engagement auprès des agriculteurs, lui qui a travaillé sur le film Au nom de la terre, et continue de défendre son long-métrage bec et ongle sur les réseaux sociaux malgré le coronavirus qui le ronge. Quant à Marion Cotillard, elle qui devait jouer Cléopâtre dans la nouvelle production de son mari, elle met toutes ses forces au service de la lutte contre le réchauffement climatique – encore davantage en cette période -, puisque "le temps est venu".

Vous l'aurez compris, les amoureux ne diffusent pas spécialement de contenus personnels. Pas plus que d'habitude, d'ailleurs. Mais tout comme Guillaume Canet, Marion Cotillard a fait quelques brèves apparitions en ligne ne laissant rien deviner. Le 27 avril 2020, par exemple, elle annonçait offrir le dossier de sa chaise de plateau à la tombola Stars solidaires ; un objet datant de l'époque Public Ennemies, de Michael Mann. Elle avait également ravi tout le monde en partageant un rare cliché qui la réunissait avec sa maman et l'un de ses enfants, Marcel ou Louise, encore bébé. Une scène qui, espérons-le pour elle, pourra se reproduire au plus vite, une fois que toute cette histoire de coronavirus sera derrière elle...