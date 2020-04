Stars Solidaires : un maillot de Zidane, les lunettes de Gims et autres lots...

Notre nation vit en tout point une période catastrophique. Mais ceux qui se battent chaque jour contre la pandémie du coronavirus, qui sont en première ligne, ce sont les soignants. C'est pourquoi nos artistes, chanteurs, comédiens, cuisiniers, sportifs, confinés à la maison, ont trouvé le moyen de se mobiliser à distance en organisant une tombola géante exceptionnelle. Du 24 avril au 8 mai, les célébrités préférées des Français donnent donc une chance à leurs fans de vivre une expérience unique à leurs côtés ou de remporter un objet emblématique qui a marqué leur vie, moyennant une participation de 10 euros par billet. Un investissement minime, tant la valeur (sentimentale) des prix à la clé est incroyable.

Les plus chanceux pourront effectivement remporter le maillot du Real Madrid de Zinédine Zidane, un disque de platine de David Guetta, les lunettes de soleil de Maitre Gims, un disque d'or de Jane Birkin, une raquette de Richard Gasquet, une demi-journée sur un tournage d'Alice Taglioni ou encore un cours de cuisine avec Thierry Marx. Ils sont une centaine à s'être joints au programme. La bonne nouvelle, c'est qu'en plus d'avoir une petit chance de repartir avec l'un de ces lots exceptionnels, les participants verseront de l'argent pour la bonne cause : les bénéfices de la tombola Stars Solidaires seront intégralement reversés au collectif #ProtegeTonSoignant.

Comment participer à la tombola "Stars Solidaires" ?

L'objectif : soutenir les soignants qui luttent chaque jour en pleine crise sanitaire. Pour participer, il suffit d'acheter ses billets en ligne, disponibles en nombre illimité ! Le lancement aura lieu le 24 novembre 2020 à 16h. Aux Etats-Unis, une initiative similaire permet aux fans de Friends d'assister à la réunion des six acteurs du show ou de partager un déjeuner avec Drew Barrymore afin de lutter contre la faim dans le monde. Plus que jamais, en cette période, nos célébrités ont le coeur sur la main, et la main au porte-monnaie...