Retour de Friends : Vous pouvez assister au tournage du nouvel "épisode" !

Le retour de Friends s'annonce encore plus palpitant qu'à l'origine. Comme vous le savez sans doute, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, David Schwimmer et Matt Leblanc ont prévu de chaleureuses retrouvailles sur un plateau HBO Max... un moment privilégié auquel vous allez pouvoir assister, si vous avez un peu de chance. C'est ce qu'a annoncé l'interprète de Rachel Green sur Instagram en dévoilant une sorte de jeu concours organisé pour la bonne cause. "Nous t'invitons toi et cinq de tes amis à vous joindre à nous, explique-t-elle sur Instagram. Vous serez nos invités et assisterez au tournage. J'a hâte de pouvoir vous faire des câlins quand tout ceci sera terminé."

Ce petit cadeau fait partie des nombreux prix qu'il est possible de remporter grâce au All In Challenge, une initiative lancée par les célébrités pour amasser de l'argent à destination des associations America's Food Fund, Meals on Wheels America and No Kid Hungry. La seule condition ? Verser une somme – un minimum de 10 dollars – et attendre que la fée de la chance se penche sur votre berceau. La réunion Friends n'est d'ailleurs pas la seule récompense tentante. Drew Barrymore propose un déjeuner en sa compagnie à New York et les Boyz II Men feront monter leur gagnant sur scène pour partager un joli moment en musique.