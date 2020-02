Friends de retour pour un épisode : l'incroyable cachet des acteurs dévoilé

Cette fois, c'est officiel ! Tout le casting de la série Friends va se retrouver pour un épisode spécial diffusé à l'occasion du lancement de la chaîne HBO Max. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc et David Schwimmer l'ont annoncé sur les réseaux sociaux le 21 février 2020. Sur le cliché posté par Jennifer Aniston, on découvre Rachel, Monica, Ross, Phoebe, Joey et Chandler dans une décapotable blanche prêts à repartir pour de nouvelles aventures... En légende, on peut lire un mystérieux "Ça va se faire..." ("It's happening..."). Si nous n'avons encore que peu d'informations sur ce nouvel épisode, le Daily Mail révèle néanmoins qu'il sera dirigé par les créateurs de la série originale Marta Kauffman et David Crane ainsi que par Ben Winston et Kevin Bright. Bien sûr, les six acteurs stars de la série (diffusée de 1994 à 2004) mettront aussi leur petite touche personnelle dans le scénario.

La chaîne HBO Max a également confirmé la nouvelle en indiquant dans un communiqué :"Après 15 ans, neuf mois et un nombre incalculable de demandes de fans à travers la planète (...) le casting de Friends se reformera en exclusivité". Le responsable de la chaîne HBO Max, Kévin Reilly ajoute que cet épisode sera diffusé :"à une époque où les amis, et le public, se réunissent en temps réel et nous pensons que cet épisode spécial fera revivre cet esprit." Selon le Dailymail, chaque acteur touchera entre 2.25 et 2.5 millions de dollars pour cet épisode. Des retrouvailles qui valent de l'or ! Selon Hollywood Reporter, le tournage aura lieu dans les studios Warner Bros originels de la série. Alors aura-t'on le bonheur de retrouver le fameux canapé rouge de Central Perk et l'intérieur si cosy de Rachel et Monica ? Encore un peu de patience pour le découvrir...