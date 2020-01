Jennifer Aniston : Au Central Perk, elle piège les fans de "Friends"

C'était une émission très spéciale pour Ellen DeGeneres ce vendredi 24 janvier 2020. Absente, car elle devait aller renouveler son permis de conduire, l'animatrice star a laissé les clés de son plateau à sa meilleure amie... Jennifer Aniston. L'occasion pour l'actrice de multiplier les sketchs et de bien s'amuser.

Car il faut savoir que le plateau de The Ellen Show est situé dans les studios de Warner Bros qui ne sont pas totalement inconnus à Jennifer Aniston. "J'ai passé dix ans ici dans une série appelée Friends", raconte-t-elle au public et aux téléspectateurs. Et le fameux Central Perk existe encore ! Les studios ont décidé de garder le décor du café et de l'intégrer à un tour fait pour les visiteurs, fans et touristes.

Durant l'émission, Jennifer Aniston a diffusé une vidéo dans laquelle on voit le canapé mythique qui accueille des groupes de fans, qui ont le droit de repartir une photo pour immortaliser ce moment. Elle, cachée derrière le canapé, prends les fans par surprise, surgit et les effraie parfois ! Quelle ne fut pas la réaction des fans hystériques face à la Rachel Green en chair et en os : "Est-ce réel ? Est-ce que je suis en train de rêver ? C'est vraiment, vraiment toi ?"

La fanbase de Friends ne perd pas en intensité au fils des années et pour cause ! Les anciens acteurs n'ont de cesse de raviver la série dans les mémoires. Courteney Cox aime particulièrement poster des photos inédites des six amis, pour la plus grande joie des fans.

Dans un autre registre, Jennifer Aniston fait parler d'elle depuis plusieurs semaines, car les fans et les médias lui prêtent de nouveau une aventure avec son ex, Brad Pitt. Plus tôt dans le mois, elle a remporté un SAG Awards dans la catégorie meilleure actrice dans une série dramatique pour son rôle d'Alex Levy dans The Morning Show.