Jennifer Aniston et Brad Pitt tactiles aux SAG awards : Elle réagit

Des années à attendre des signes d'un retour de flamme entre Jennifer Aniston et Brad Pitt. Il était donc normal que les fans s'emballent après la soirée des Screen Actors Guild awards, le dimanche 19 janvier 2020. Pour la première fois depuis leur séparation, Jen et Brad ont échangé quelques gestes tendres : une accolade, des larges sourires et surtout... cette main agrippée par l'immense acteur lorsque la comédienne s'apprête à partir.