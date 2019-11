Angelina Jolie a toujours "de la rancoeur" à l'égard de Brad Pitt

Toujours en pleine promotion de son dernier film Maléfique : Le Pouvoir du Mal, Angelina Jolie n'oublie pas de tacler son ex Brad Pitt.

Séparée de Brad Pitt depuis le 20 septembre 2016, elle ne loupe jamais une occasion pour rappeler que l'acteur de Fight Club lui a pourri la vie. "Angelina a toujours beaucoup de ressentiment envers Brad, a confié une source proche d'Angelina Jolie au magazine Us Weekly. Elle veut qu'il prenne ses responsabilités parce qu'elle a l'impression qu'il a bouleversé sa vie et celles de ses enfants."

Même si elle enchaîne les tournages – elle est actuellement en Espagne pour le prochain Marvel, The Eternals –, elle aurait bien voulu prendre ses enfants sous le bras et vivre à l'étranger. Une vie qui n'était visiblement au goût de Brad : "Brad voulait que les enfants aient de la stabilité, alors qu'Angie a toujours dit qu'ils leur donnaient la possibilité de vivre une enfance idyllique en leur faisant découvrir différents pays, différentes langues et différentes expériences."

Ces déclarations vont dans le sens de celles que la sublime actrice de 44 ans a faites à Harper's Bazaar dans son édition de décembre 2018 – janvier 2019. "J'adorerais vivre à l'étranger, avait-elle révélé. Et je le ferai dès que tous mes enfants auront 18 ans. Mais pour l'instant, je dois rester posée pendant que leur père a choisi de vivre sa vie."

La même source a raconté qu'Angelina n'avait jamais voulu se marier en France, en 2014, mais que Brad lui avait un peu forcé la main. "Elle a l'impression que Brad lui a mis la pression, maintenant elle ne veut plus jamais se marier."

S'ils n'ont pas été aperçus ensemble depuis leur séparation, les deux acteurs sont parvenus à trouver un accord temporaire sur la garde de leurs enfants Pax (15 ans), Zahara (14 ans), Shiloh (13 ans), Knox et Vivienne (11 ans). Reste à trouver une solution pour le partage des biens...