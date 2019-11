Angelina Jolie, complètement nue en couverture du magazine Harper's BAZAAR

C'était un moment compliqué

Un peu plus tôt dans l'année, au mois d'octobre, Angelina Jolie avait déjà évoqué une rupture compliquée. Séparée officiellement de Brad Pitt en septembre 2016, elle s'est retrouvée dans une détresse émotionnelle lui provoquant, au passage, "quelques soucis de santé". "Je m'étais perdue, racontait-elle à Madame Figaro. C'était un moment compliqué, où je ne me reconnaissais plus, où j'étais devenue.... comment dire... plus petite, plus insignifiante, même si cela ne se voyait pas forcément. J'ai ressenti une profonde et véritable tristesse, j'étais blessée". On en connaît un qui va se ronger les ongles en découvrant sa couverture pour Harper's BAZAAR.