Jennifer Aniston et Justin Theroux à nouveau ensemble... pour Thanksgiving !

En France, la fin du mois de novembre ne rime qu'avec trois choses : l'ouverture prochaine du calendrier de l'Avent, les achats de Noël qui approchent et Black Friday, pour payer ces mêmes cadeaux moins chers. En revanche, chez nos voisins Américains, cette période est synonyme de reconnaissance et de pardon, puisque chaque année, les États-Unis célèbrent Thanksgiving. Chez Jennifer Aniston, typiquement, la haine ne semblait pas être au rendez-vous puisque la comédienne a carrément passé la soirée avec des amis... et son ex mari, Justin Theroux !

Oh, Justin, va te faire voir !

On n'oubliera jamais cet épisode de Friends dans lequel Rachel, volontaire, décide de cuisiner un Diplomate pour Thanksgiving – saison 6 épisode 9 – et y ajoute par erreur du boeuf, des petits pois et des oignons. Dans la vraie vie, Jennifer Aniston semble un peu mieux s'en sortir. Le mercredi 27 novembre 2019, elle a eu l'occasion de trinquer avec son ancienne co-star Courteney Cox mais aussi Jason Bateman et son épouse Amanda Anka, le présentateur Jimmy Kimmel et sa femme Molly McNearney, Will Arnett et d'autres amis. Au moment des toasts, Justin Theroux a même essayé de filmer l'interprète de Monica... avant de se faire sérieusement gronder. "Jen, je t'aime tellement... Oh, Justin, va te faire voir !" s'est-elle écriée en voyant le téléphone brandi vers elle.

Jennifer Aniston et Justin Theroux, le retour de flamme ?

Si l'ambiance était à la rigolade, c'est que Jennifer Aniston et Justin Theroux n'ont pour ainsi dire jamais été en mauvais termes. Les deux acteurs se sont rencontrés en 2011 sur le tournage du film Peace, Love et plus si affinités et ont passé sept ans de leur vie ensemble, dont deux ans et demi de mariage. Une union que Jen considère comme une réussite... au même titre que toutes ses histoires. "Quand elles se sont achevées, c'est une décision qui a été prise parce que nous avons choisi d'être heureux, expliquait-elle dans les colonnes du magazine Elle. Parfois le bonheur n'est plus inclus dans cette relation." Depuis leur séparation, Jennifer Aniston et Justin Theroux n'ont jamais hésité à se soutenir dans les moments difficiles et se suivent même sur les réseaux sociaux. Comme quoi, ils avaient tout pour devenir Best Friends...