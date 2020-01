Courteney Cox partage une photo de "Friends" et met le feu à Instagram

S'il est bien une série télé qui a marqué son époque, c'est Friends. Mieux, la communauté de fans ne semble ni s'amoindrir ni s'essouffler. Chaque occasion est une réminiscence de ce temps béni au Central Perk. La preuve avec le premier post Instagram de Jennifer Aniston qui a "cassé internet" ou même les rumeurs de rabibochage entre l'actrice et son ex, Brad Pitt, qui avait d'ailleurs été invité dans un des épisodes de Friends.

Cette fois-ci, c'est Courteney Cox qui a agité le réseau social en dévoilant, ce jeudi 23 janvier, une photo inédite du groupe de six amis. L'actrice de 55 ans a partagé un cliché des acteurs dînant tous ensemble, le soir du dernier tournage du dernier épisode de la série.

"Le dernier repas avant d'enregistrer Ceux qui s'en allaient le 23 janvier 2004. #tbt #friends", a-t-elle écrit seize ans plus tard, jour pour jour. Sur la seconde photo, elle a posté la première page de cet ultime script.

En plus des dizaines de milliers de like et de commentaires, ses anciennes partenaires de série, Jennifer Aniston et Lisa Kudrow ont répondu avec des smileys qui pleurent ou avec des coeurs.