Matthew Perry : "Il a toujours été amoureux de Courteney Cox"

Après Jennifer Aniston, c'est Courteney Cox qui vient de casser internet. Alors que la rumeur d'un reboot de Friends gronde et semble se préciser, l'actrice qui a campé la mythique Monica Geller vient de poster une photo rare sur Instagram.

On y voit Courteney poser avec son mari télévisuel Matthew Perry. Le 7 novembre, Courteney et Matthew ont déjeuné ensemble et ils en sont ravis. "Devinez avec qui j'ai déjeuné aujourd'hui... JE SAIS !! Pourrais-je être plus heureuse ?", écrit Courtney en ajoutant le hashtag #realfriends. "Monica et Chandler" écrivent des centaines de fans en commentaire, "je vous aime les gars", ajoute Jennifer Aniston, "chance, chance", a dit Lisa Kudrow.

Quelques jours après l'anniversaire des 25 ans de la série Friends, et aujourd'hui âgés de 50 et 55 ans, Matthew Perry et Courteney Cox restent toujours un couple mythique de la télévision. Selon Us Weekly, Matthew a "toujours été amoureux de Courteney". "Il n'a jamais été capable de surmonter son amour pour elle", raconte une source.

Rappelons que Courteney Cox a commencé à fréquenter David Arquette en 1997 et qu'ils se sont mariés en 1998. Cette même année, elle demande à ce que son nom soit changé au générique de la série. Pour célébrer le changement de nom de Courteney Cox en Courteney Cox-Arquette, la production avait même ajouté "Arquette" à tous les noms des autres acteurs dans le générique du premier épisode de la saison 6. Le couple s'est séparé en 2013, ne laissant pas vraiment beaucoup d'opportunités à Matthew Perry.