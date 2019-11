Friends : David Schwimmer, 53 ans, en couple avec une jeune femme de 29 ans

Si Ross Geller avait pour habitude d'enchaîner les amourettes, sachez que David Schwimmer aussi ! Dans la saison 6 de Friends, le professeur en archéologie tombait sous le charme de l'une de ses étudiantes, Elizabeth, et se frottait au père de celle-ci, incarné par Bruce Willis. Mais loin des plateaux de tournage, l'acteur a également un goût prononcé pour les demoiselles bien moins âgées que lui. Selon les informations d'Us Weekly, il entretiendrait une relation romantique avec une jeune femme de 29 ans du nom de Katie Markowitz. Les tourtereaux ont donc 24 ans d'écart.

Interrogée à propos de son idylle, Katie Markowitz nie en bloc les liens qui l'unissent à la star du petit écran. Et pourtant, la cloche résonne différemment du côté d'Us Weekly. La source du magazine américain l'affirme : le duo n'en est pas à son premier rendez-vous. Leur rencontre aurait eu lieu dans un bar, où David Schwimmer aurait fait le premier pas en lui payant un verre. Ha, la galanterie...

Il faut dire que David Schwimmer est prêt à retrouver l'amour. Après sept ans de mariage et quelques pauses – "We were on a break !" –, le comédien de 53 ans s'est séparé de sa femme Zoë Buckman en 2017. Pour rappel, elle avait, elle-même, 19 ans de moins que lui. "C'est avec beaucoup d'amour, de respect et d'amitié que nous avons décidé de nous séparer pour réfléchir au futur de notre relation, expliquait le couple à Us Weekly. Notre priorité est bien évidemment le bonheur de notre fille et son bien-être. Nous continuerons à l'élever ensemble et à écrire un nouveau chapitre de notre vie de famille". Depuis le 8 mai 2011, David Schwimmer et Zoë Buckman sont effectivement les heureux parents d'une petite Cleo. La fillette de 8 ans peut d'ores et déjà se préparer à accueillir une nouvelle personne dans la famille...