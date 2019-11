Jennifer Aniston : Comment elle a cassé Instagram...

Il s'agissait au début d'entrer en contact avec ses fans et ses amis, mais Jennifer Aniston n'avait sûrement pas prévu de créer un engouement tel que le réseau social Instagram a connu quelques dysfonctionnements. Tout est parti, le 15 octobre 2019, d'une simple image, mais pas des moindres...

Depuis elle y poste souvent des photos personnelles, d'elle, de ses amis, ses collègues, avec comme mot d'ordre l'autodérision.

Avec déjà, un mois plus tard, quelque 20 millions d'abonnés au compteur, Jennifer Aniston prouve et se prouve que, 25 ans après son rôle de Rachel Green dans la série Friends, elle est toujours appréciée du public, ce qui fait d'elle une véritable icône de son époque. Son naturel et son humour bien à elle en rendent peut-être certains nostalgiques de l'époque de Friends, mais c'est désormais sur son compte Instagram qu'on les apprécie... et dans notre vidéo ci-dessus !