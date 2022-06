Courteney Cox : Sa fille Coco a 18 ans, et c'est son sosie !

Courteney Cox a posté une photo lundi 13 juin sur son compte Instagram. Un cliché où elle apparaît avec sa fille, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau ! "Joyeux 18ème anniversaire Coco ! Je suis si fier d'être ta mère. Tu es courageuse, intelligente, profonde, drôle, unique et belle, avec le plus grand coeur. J'ai hâte de voir quelle sera la suite. Je t'aime" a t-elle écrit en légende, de quoi faire fondre le coeur des internautes. À cette photo s'ajoutent deux autres clichés mettant en avant sa fille, le premier où elle pose avec deux chiens et le second où elle apparait beaucoup plus petite, dans une magnifique petite robe de princesse.

Tout le monde connaît Courteney Cox pour son rôle dans la série Friends, dans laquelle elle a interprété Monica Geller, de 1994 à 2004. L'actrice américaine a fortement contribué au succès de la sitcom aux côtés de Jennifer Aniston, marraine de sa fille, et Lisa Kudrow. Protagoniste dans Cougar Town, elle a également joué dans Shameless et Modern Family. Mais la mère de 57 ans n'a pas que joué dans des séries puisqu'elle a interprété plusieurs plusieurs rôles au cinéma, notamment celui de Melissa Robinson dans Ace Ventura, détective chiens et chat avec Jim Carrey, ou encore celui de la journaliste Gale Wheaters dans la saga d'horreur Scream.