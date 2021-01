David Arquette divorcé de Courteney Cox : des regrets envers leur fille aînée, Coco

Coco Arquette a 16 ans. Elle est la fille unique de Courteney Cox et son ex-mari, David Arquette. Les deux stars s'étaient mariés le 12 juin 1999 et ont divorcé en mai 2013, près de trois ans après leur séparation initiale.

"Entre nous, ça n'a jamais été horrible, nous avons seulement besoin de nous construire séparément, avait expliqué Courteney Cox au tabloïd britannique Hello à l'annonce de leur rupture. Me séparer de David a été la décision la plus difficile à prendre." C'est pourtant David Arquette qui a demandé le divorce, en 2012.

Depuis, les ex-époux sont restés proches et ont retrouvé l'amour, l'ancienne héroïne de la série Friends avec Johnny McDaid et David Arquette dans les bras de Christina McLarty (devenue Christina Arquette). Le couple s'est uni le 12 avril 2015 et a eu deux enfants, deux garçons prénommés Charlie et Augustus et âgés de 6 et 3 ans.

"J'ai mis davantage de temps à tourner la page que David", précisait Courteney Cox dans une interview accordée à Télé Star et parue en 2012. Avec Coco, les Arquette forment une charmante famille recomposée.