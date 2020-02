Courteney Cox : Déstabilisée devant sa fille Coco, 15 ans, en robe moulante

Ce n'est pas comme si nous n'avions pas essayé

Toutes les ruptures ne tournent pas à la catastrophe. Courteney Cox a retrouvé l'amour dans les bras du musicien irlandais Johnny McDaid, du groupe Snow Patrol. Quant à David Arquette, il a très vite trouvé chaussure à son pied, en 2011, en la personne de Christina McLarty, la mère de son petit dernier, Augustus Alexis. "Quand on aime quelqu'un, on veut que cette personne soit heureuse, a observé Courteney Cox pour le magazine More. Même si il ou elle n'est pas avec vous. Quand on divorce, on a toujours des regrets. Nous, avons été mariés pendant très longtemps. Ce n'est pas comme si nous n'avions pas essayé." Ah, le tourbillon de l'amour...