Courteney Cox et David Arquette : leur fille Coco, 15 ans, est méconnaissable

Thanksgiving 2019 : Courteney Cox entourée d'amour

Si les français n'ont d'yeux que pour le Black Friday en cette fin novembre, la fête de Thanksgiving a une importance folle du côté des Etats-Unis. pour la célébrer, Courteney Cox est allée trinquer avec sa grande copine Jennifer Aniston, mais aussi Jason Bateman et son épouse Amanda Anka, le présentateur Jimmy Kimmel et sa femme Molly McNearney, Will Arnett... et Justin Theroux, l'ex mari de sa grande copine. "Jen, je t'aime tellement.." a-t-elle clamé à l'heure de porter un toast. Le temps passe, l'amitié, certainement pas...