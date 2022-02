Courteney Cox avoue avoir abusé du botox : "Toutes ces injections que je fais à mon visage..."

A 57 ans, Courteney Cox est plus resplendissante que jamais ! L'actrice américaine, inoubliable dans Friends ou dans Scream, n'a rien perdu de son côté pétillant qui a longtemps fait son charme, avec ses yeux bleus magnifiques et ses cheveux noirs. Mais il y a quelques années, elle a cédé aux appels de la chirurgie esthétique, tombant, comme elle le dit elle-même, dans une sorte de folie.

Dans une interview pour le Sunday Times Style Magazine, la comédienne a admis avoir essayé de combattre son âge. "Il y a un moment où tu te dis 'Oh non, je change, je fais plus vieille'. Alors j'ai essayé de trouver cette éternelle jeunesse pendant des années", a-t-elle expliqué avec beaucoup de franchise. Mais un jour, elle a compris que tout cela était vain.

"Je n'avais pas réalisé que j'étais tombée dans une sorte de folie avec ça. Et un jour, je me suis dit 'oh mince, j'ai vraiment l'air bizarre avec toutes ces injections et tout ce que je fais à mon visage'. Je ne le referai plus du tout aujourd'hui". Réalisant que ses fans commençaient à en parler, elle a compris qu'elle était peut-être allée trop loin. "A un moment, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête, que c'était complètement fou".

Aujourd'hui, l'actrice accepte son âge et son visage avec plus de facilité. Même si elle a "du mal à croire" qu'elle s'approche des 60 ans, elle n'a plus aucun problème avec cela. "Il n'y a rien de mal à avoir bientôt 60 ans, j'ai juste du mal à l'imaginer et à le dire... Le temps passe si vite !". Fiancée au chanteur Johnny McDaid, elle se sent toujours "jeune", avec "beaucoup d'amis dans la trentaine" avec qui elle a l'impression d'avoir "le même âge".

Mère d'une adolescente de presque 18 ans, Coco, née de son mariage précédent avec David Arquette, elle peut sûrement s'appuyer sur sa meilleure amieJennifer Aniston. Celle-ci avait également confié avoir regretté une intervention esthétique : "J'ai subi un traitement de la peau au laser il y a dix ans, cela a fait saigner ma peau durant un mois. C'était bien trop agressif et c'est là que j'ai réalisé que quelque chose qui fonctionne sur le court terme peut engendrer des dommages à long terme", avait-elle raconté à Vogue USA.