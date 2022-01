Courteney Cox et David Arquette agacés à l'idée de tourner ensemble dans Scream 5 ? "Oui, oui, c'était super..."

Courteney Cox et David Arquette se sont rencontrés sur le tournage du premier film Scream, de Wes Craven, en 1997. Pour le public, c'est un réel plaisir de voir leurs personnages, Gale Weathers et Dewey Riley, réunis à l'écran dans le 5e volet de la saga - sorti en France le 12 janvier 2022 - mais pour les acteurs ? Invités à discuter de l'expérience, sur Channel 10, avec le présentateur Hamish Macdonald, les deux ex ont semé le doute quant à leur bonne entente sur le plateau de tournage... et en dehors, loin des caméras.

"C'était vraiment marrant de jouer ensemble, puisqu'on l'a déjà fait auparavant, expliquait Courteney Cox. Je veux dire, bien sûr, il y a eu Scream, qu'on a tourné pour la cinquième fois, mais pas seulement. C'est toujours sympa." Ce à quoi David Arquette a ajouté, avec la plus grande monotonie de l'univers : "Oui, oui, c'était super..." Y aurait-il de l'eau dans le gaz entre les deux comédiens ? Mariés en 1999, ils se sont séparés en 2010, ont finalisé leur divorce en 2013 et ont toujours souhaité rester proches pour le bien de leur fille Coco, qui a aujourd'hui 17 ans.

Même moi je n'y ai pas cru !

David Arquette était sans doute un peu fatigué ce jour-là puisqu'il a fini par réaliser, lui-même, que son peu d'enthousiasme avait mis tout le monde mal à l'aise. Tant et si bien qu'il a fini par exploser de rire, en même temps que Neve Campbell - Sidney Prescott dans le film. "Non, mais c'était VRAIMENT super !" a-t-il rectifié. "Il y a eu un temps de latence quand tu l'as dit, a relevé Courteney Cox. Même moi je n'y ai pas cru !" Tout roule donc entre les deux ex. Depuis leur rupture, David Arquette s'est mis en couple avec Christina McLarty, avec qui il a eu deux enfants. Quand à Courteney Cox, elle entretient une relation avec Johnny McDaid, un membre du groupe Snow Patrol. Pas de quoi, donc, être à couteaux tirés.