Courteney Cox en duo avec sa fille Coco, future chanteuse : sa marraine Jennifer Aniston séduite

Pour marquer la fête des Mères, célébrée le 9 mai 2021 aux Etats-Unis, Coco Arquette (16 ans) a souhaité interpréter le titre Cardigan de Taylor Swift. Au piano, Courteney Cox semble particulièrement fière de sa fille, qu'elle regarde avec beaucoup de tendresse. Juste à côté d'elles, le musicien Joel Taylor les accompagne à la guitare acoustique. "Bonne fête des mères à toutes celles qui sont mères, ont été mères, seront mères ou aiment les mères", écrit l'actrice qui interprète Monica dans la série Friends. Rapidement, sa copine Jennifer Aniston la marraine de Coco, a montré toute son admiration pour sa filleule et son superbe grain de voix.

D'autres personnalités ont également salué le talent de Coco comme Reese Witherspoon, qui a commenté la vidéo en écrivant : "Incroyable, vas-y Coco" ou encore la chanteuse Natasha Bedingfield qui a remarqué le regard très bienveillant de Courteney envers sa fille : "J'adore la façon dont tu la regardes. Tellement d'amour dans ce regard. Je t'aime Coco."

Ce n'est pas la première fois que les internautes peuvent écouter la jolie voix de la jeune Coco. En mars 2020, l'adolescente avait déjà interprété la chanson Anyone deDemi Lovato puis le titre Burn d'Hamilton, qu'elle avait interprété en duo avec sa maman. En octobre de la même année, la fille de David Arquette avait également chanté le titre Silver Springs de Fleetwood Mac avec sa mère et Joel Taylor. Première fan de Coco, Jennifer Aniston avait d'ailleurs complimenté Coco lorsqu'elle avait interprété le morceau Anyone sur Instagram. "Aww, juste comme sa marraine lui a appris" écrivait-elle avec une pointe d'ironie. Alors, bientôt un featuring entre Courteney, Coco et Jennifer ?