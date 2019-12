Ron Leibman : Mort du père de Rachel dans "Friends"

Triste nouvelle pour les fans de Friends. Comme l'a confirmé Hollywood Reporter le 6 décembre 2019, l'acteur américain Ron Leibman est mort ce même jour, à New York, des suites d'une pneumonie. Il avait 82 ans. La star était notamment connue pour avoir joué le rôle du père peu sympathique de Rachel Green, le docteur Leonard Green, dans la série culte Friends. Le comédien laisse derrière lui sa femme Jessica Walter, elle aussi actrice, qu'il avait épousée en 1983.

Ron Leibman a bien failli ne jamais rejoindre Jennifer Aniston, Matthew Perry, Courteney Cox, Matt Leblanc, Lisa Kudrow et David Schwimmer dans Friends : "Je n'avais jamais vu la série quand ils m'ont demandé de le faire, avait-il confié dans une interview pour A.V. Club en 2011. Je ne suis pas un grand fan de télévision. Ça m'a paru stupide donc j'ai refusé." C'est finalement la fille de l'acteur, fan de la série, qui l'a convaincu : "J'ai dit 'C'est bon. Je vais le faire. Je le ferai une seule fois, mais ce sera tout'. Donc je l'ai fait, j'ai passé un très bon moment, et ils m'ont demandé de revenir, et ma fille a pu rencontrer ces gamins donc j'étais un super héros à la maison."

Bien que le rôle du docteur Green soit certainement son plus connu, Ron Leibman s'est également illustré dans la série Kaz, pour laquelle il a reçu un Emmy Award en 1979. Plus tard, en 1987, il a été nommé aux Golden Globes pour un second rôle dans le téléfilm Christmas Eve. Le comédien américain était aussi un homme de théâtre, récompensé en 1993 d'un Tony Award.