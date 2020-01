Friends : Que sont devenus les personnages secondaires ?

Les aventures de Rachel, Monica, Chandler, Phoebe, Ross et Joey ont passionné et continuent de passionner les foules. Grâce à Netflix, les plus jeunes peuvent désormais se faire l'intégrale des 10 saisons en boucle. Toujours aussi populaire, Friends a fêté cette année son 25e anniversaire. L'occasion pour nous de prendre des nouvelles de ces personnages secondaires qu'on avait presque oubliés.

Gunther

James Michael Tyler, célèbre Gunther fou amoureux de Rachel et patron du Central Perk Coffee Shop, avait dû garder cette coloration blonde platine pendant des années. Depuis, on l'avait vu interpréter un rôle de psychologue dans Scrubs et il avait même retrouvé Matt LeBlanc (Joey) pour la série Episodes. Aujourd'hui âgé de 57 ans, il arbore une épaisse barbe brune.

Mike Hannigan

Vus dans les dernières saisons de Friends, Mike, joué par Paul Rudd, tombe follement amoureux de Phoebe, qui après quelques péripéties finit par l'épouser. L'acteur américain a connu une notoriété internationale en multipliant les rôles dans des comédies à succès, il finit par rejoindre la franchise Marvel, dans laquelle il prête ses traits à Ant-Man. Marié à Julie Yaeger depuis des années, il est papa de Jack (né en 2006) et d'une fille, Darby (née en 2010).

David le scientifique

Présent depuis la saison 1, David est le coup de foudre de Phoebe, qui vit pendant de longues années à Minsk, en Russie pour son travail de scientifique. Le personnage est incarné par Hank Azaria, principalement connu pour être la voix de Moe, Apu et Wiggum dans Les Simpson. Âgé de 55 ans, il est en couple avec Katie Wright et père d'un petit Hal, âgé de 10 ans.

Marcel le singe

Ce petit capucin avait noué une complicité incroyable avec Ross dans la première saison de Friends. C'est avec une certaine joie que vous nous apprenons que le primate est toujours en vie ! Cette femelle prénommée Katie n'a pas chômé depuis l'arrêt de la série, puisqu'elle est apparue dans Bruce Almighty, 30 Rock et a même posé lors d'un shooting avec Kendall Jenner. En août dernier, il avait été annoncé que Katie jouerait l'un des rôles principaux dans la série Y: The Last Man, où elle interprète Ampersand, le seul mammifère ayant survécu à une apocalypse.

Janice

Ses "Oh my God" résonnent encore dans nos têtes. Elle est irritante et, pourtant, on l'adore : Janice, interprétée par Maggie Wheeler, est un personnage emblématique de Friends. L'actrice a depuis joué dans les plus grandes séries, de Will et Grace, Les Experts, Urgences en passant par FBI : portés disparus, Shake It up ou How I Met Your Mother. Sa voix particulière l'a également menée à faire beaucoup de doublage. Aujourd'hui âgée de 58 ans, elle est mariée et maman de deux filles, Juno et Gemma.

Emma

La fillette accueillie par Ross et Rachel prénommée Emma est en réalité incarnée par deux actrices, les jumelles Noelle et Cali Sheldon . Devenues actrices et âgées de 18 ans, elles ont joué dans le film Us (Jordan Peele) au côté de Lupita Nyong'o

Jack et Judy Geller

Christina Pickles et Elliott Gould, les parents de Monica et Ross sont des personnages récurrents de la série. Aujourd'hui âgés de 81 ans et 84 ans, les deux acteurs ont connu des carrières prolifiques. On a d'ailleurs pu voir Elliott dans la trilogie Ocean's (et une centaine d'autres long métrages), mais aussi dans Hercule Poirot ou Hawaï 5-0, en 2016. Quant à Christina, on a ensuite pu la voir dans How I Met Your Mother (où elle joue la grand-mère de Lily), George de la jungle ou encore Arabesque. Elle a été nommée plusieurs fois aux Emmy Awards.

Tag Jones

Tag était l'assistant sexy de Rachel, qui a fini par être son petit ami. Eddie Cahill de son vrai nom, l'acteur âgé de 41 ans a joué dans Sex and the City, Charmed, Dawson ou encore Les Experts : Manhattan, où il incarne le détective Don Flack pendant neuf saisons. Marié au mannequin Nikki Uberti , il a accueilli un petit garçon, Henry, en 2010.

Ben Geller

Adorable petit blondinet issu du premier mariage de Ross, Ben est joué par différents acteurs, dont les jumeaux Cole et Dylan Sprouse. Les deux acteurs ont ensuite connu une merveilleuse carrière d'enfants stars, avec leurs propres séries sur Disney Channel : La Vie de palace de Zack et Cody et La Vie de croisière de Zack et Cody. Depuis, Dylan a abandonné cette voie, mais Cole connaît un succès fou, il est l'un des acteurs principaux de Riverdale (Netflix). Il est aujourd'hui en couple avec une comédienne de la série, Lili Reinhart

Le gros tout nu, Mr Heckles, Roy le strip-teaseur...

Tant d'autres personnages ont marqué l'histoire de Friends, à l'image de Pete Becker, ce milliardaire tombé fou amoureux de Monica lors de la première saison, joué par Jon Favreau (producteur d'Iron Man) qui a pris quelques kilos depuis... Julie, la petite amie de Ross dans la saison 2, jouée par Lauren Tom, qui n'aura malheureusement pas de grand rôle par la suite. Certains se rappellent aussi de Mr Heckles, le voisin agaçant qui finit par mourir, interprété par Larry Hankin, nommé aux Oscar, qu'on a pu voir dans Maman j'ai raté l'avion.

L'identité du Gros tout nu a été révélée par un journaliste du Huff Post (après une longue enquête) et il s'agit en réalité d'un certain Joe Haugen, dont on ne connaissait pas le visage. Peu de gens le savent, mais Roy le strip-teaseur nain et enrobé, commandé par Monica pour l'enterrement de vie de jeune fille de Phoebe, est en réalité joué par Danny DeVito. Que de surprises.

