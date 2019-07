Lili Reinhart et Cole Sprouse (Riverdale) séparés ? Leur gros coup de gueule

Les entretiens des deux acteurs ont été réalisés en mai. Cole Sprouse et Lili Reinhart ont tous deux demandé à être interviewés séparément. "Je suis ravi qu'on rende votre métier plus difficile", se réjouit l'acteur de 26 ans.

"Deux mois plus tard, ils se sont séparés sur le plan romantique, apportant du crédit à ma suspicion que les interviews séparées étaient liées au fait qu'ils n'étaient pas sûrs de leur futur ensemble", explique le journaliste, qui continue d'évoquer cette séparation sous-jacente entre les acteurs, sans en dire plus.

Un mystère, donc. "Personne ne sait depuis combien de temps on est ensemble et personne ne le saura jusqu'à ce qu'on soit prêts à le dire. Personne ne sait comment on est tombés amoureux, sauf nos amis proches et nous. C'est très spécial", continue Lili Reinhart, qui précise ne pas savoir ce qu'adviendra le couple formé par Jugheaed Jones et Betty Cooper, leurs personnages dans Riverdale.