Guillaume Canet : Astérix et Obélix reporté, le budget colossal évoqué

Après un imbroglio en février dernier, au tout début de la pandémie de coronavirus, autour du maintien du tournage de l'énorme projet Astérix et Obélix : l'Empire du milieu, cette fois c'est le sérieux magazine Le Film Français qui annonce le report du tournage.

Dans son édition du 4 mai 2020, le magazine cite le producteur Alain Attal (derrière Trésor Films), qui confirme que le tournage prévu en Chine est décalé. "Après beaucoup de réflexion et de modélisation de différents cas, nous avons décidé de démarrer notre tournage le 8 mars 2021, avec une préparation qui reprendra le 9 novembre 2020. C'est un film énorme, avec des scènes comptant beaucoup de figuration, des batailles navales, de très gros décors à construire, et les projections dans un futur immédiat, à savoir cet été et la rentrée prochaine, présentaient trop d'inconnues pour se lancer", a-t-il expliqué. 70 jours de tournage sont prévus, dont une grande partie en Chine.

La crise sanitaire et les mesures de confinement ont contraint au report du film, dans lequel les spectateurs pourront retrouver Gilles Lellouche dans le rôle d'Obélix et Guillaume Canet dans celui d'Astérix ; ce dernier étant aussi réalisateur du long-métrage. La production n'a pas manqué de souligner qu'il y avait aussi une question d'argent dans ce choix de décaler le tournage. "Notre film resterait un trop gros risque à assurer dans la période dite [il devait débuter en juin et se poursuivre en septembre en Chine, NDLR] pour les assurances, puisque le budget est d'environ 60 millions d'euros", peut-on lire. Un budget en baisse par rapport aux précédentes adaptations comme Astérix et Obélix : Au service de Sa Majesté (sorti en 2012 avec un budget de 61,2 millions d'euros) ou Astérix aux Jeux olympiques (sortie en 2008 avec un budget de 78 millions d'euros).

La production pourra compter sur des partenaires solides comme TF1, Canal+, OCS et Netflix.