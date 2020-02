Astérix et Obélix et coronavirus : imbroglio autour du film de Guillaume Canet

Le prochain volet des aventures d'Astérix devrait toujours sortir en 2021. Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu dévoilera l'histoire de la fille unique de l'empereur chinois Han Xuandi qui a trouvé refuge dans un village bien connu de Gaule pour échapper à un prince. Pour l'instant, on sait juste que Gilles Lellouche interprétera Obélix, Guillaume Canet Astérix et Marion Cotillard, Cléopâtre.

Le tournage en Chine est un enjeu de taille pour Guillaume Canet. Le film étant coproduit par la Chine (il devrait sortir l'année des accords culturels franco-chinois), Pathé aurait été en négociation avec un distributeur et un producteur chinois pour couvrir une partie des 65 millions d'euros de budget. L'acteur avait même accompagné Emmanuel Macron en novembre dernier lors de sa visite d'État pour l'ouverture du Centre Pompidou de Shanghaï. "Participer à cette délégation nous permet sûrement d'être plus convaincants et rapidement, car on voudrait tourner cet été", confiait Guillaume à l'époque à RTL.

L'ironie dans tout ça, c'est que ce n'est pas la première fois qu'Astérix et Obélix est lié au virus. Comme l'a expliqué Le Point , "Coronavirus" était un personnage de la bande dessinée, imaginé par Jean-Yves Ferri et Didier Conrad dans Astérix et la Transitalique, parue en 2017. Il s'agissait en réalité de la caricature d'Alain Prost, un redoutable pilote romain. Rappelons également que le vrai nom du virus est 2019-nCoV. Le terme "coronavirus" ne désigne qu'une forme de virus.