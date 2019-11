Brigitte Macron à Shanghai : visite culturelle avec Jean-Michel Jarre et Gong Li

Le 5 novembre 2019, dans le cadre de son voyage officiel en Chine, Emmanuel Macron a inauguré le Centre Pompidou de Shanghai. Un événement pour lequel il était accompagné de son épouse la première dame, mais également de Jean-Michel Jarre et sa compagne, l'actrice chinoise Gong Li.

Comme l'a rapporté l'AFP, le président de la République a loué le rôle de la culture pour rapprocher la France et la Chine, en inaugurant la première implantation hors d'Europe pour le musée parisien : "Ce n'est qu'une étape (...) Vive l'amitié entre la Chine et la France !", a déclaré le chef de l'Etat français lors d'un discours dans ce nouveau lieu dédié à l'art moderne et contemporain.

Œuvre de l'architecte britannique David Chipperfield, le Centre Pompidou West Bund Museum Project offre près de 25 000 m2 d'exposition et de lieux de rencontre sur les berges du Huangpu, la rivière qui traverse l'immense métropole de 24 millions d'habitants. Au côté de Brigitte Macron, Emmanuel Macron a visité pendant près d'une heure la première exposition du musée, The shape of time ("La forme du temps"), qui présente des oeuvres européennes (Kandinsky, Picasso, Soulages...) et asiatiques.

Faisant l'éloge de l'ouverture de la Chine, Emmanuel Macron a salué les nombreux projets culturels menés dans ce pays par des institutions françaises, notamment le château de Versailles, les musées Picasso ou Rodin, l'orchestre philharmonique de Radio France (qui a signé un partenariat avec le China Philharmonic Orchestra), qui "réinventent la relation" entre les deux pays. Dans la délégation présidentielle pour cette visite d'Etat, achevée mercredi à Pékin, a également figuré le comédien Guillaume Canet, qui réalisera le prochain film des aventures d'Astérix : Astérix et Obélix, l'empire du Milieu. Le réalisateur a indiqué avoir noué de premiers contacts avec l'espoir de filmer des scènes du film en Chine, notamment à proximité de la célèbre Grande muraille.