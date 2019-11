Brigitte Macron plébiscitée : la première dame s'offre un bain de foule

Jeudi 7 novembre 2019 était la 5e Journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école, une thématique très chère à Brigitte Macron. Rentrée de Chine, où elle a accompagné son époux Emmanuel Macron pour une visite d'Etat, la première dame s'est rendue au collège Chaptal, situé dans le 8e arrondissement de Paris, pour marquer une nouvelle fois son engagement.

Très élégante dans un look bleu marine, accompagnée du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse Jean -Michel Blanquer, et du secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la santé Adrien Taquet, accueillie par Jeanne d'Hauteserre, maire du 8e arrondissement, Brigitte Macron a retrouvé une atmosphère qu'elle connaît très bien : celle des salles de classe. Comme le rappelle la page qui lui est dédiée sur le site officiel de l'Elysée , Brigitte Macron - titulaire d'une maîtrise de lettres et d'un CAPES (Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré) de lettres modernes - a mis un terme à sa carrière d'enseignante en 2015 au lycée parisien Saint-Louis-de-Gonzague, après être également passée par Strasbourg et Amiens.

Pour cette visite au collège Chaptal, la première dame a pu compter sur l'enthousiasme des élèves qui l'ont plébiscitée en masse dans la cour, donnant ainsi lieu à un joyeux bain de foule comme le montrent les vidéos publiées par Tristan Bromet, son chef de cabinet, sur Instagram. On y découvre la première dame échanger de nombreuses poignées de mains, le tout sous le regard de ses gardes du corps. Malgré l'agitation, ce bain de foule s'est déroulé sans encombre.