Frédéric Chau tacle Nicolas Canteloup : "Médiocre et radicalement raciste"

Depuis l'éclatement du coronavirus, qui est né en Chine, les personnes asiatiques sont victimes de racisme. Méfiance, ignorance ou encore blagues déplacées : sur les réseaux sociaux comme dans les médias, de plus en plus de personnes racontent cette montée de racisme en Europe. Nicolas Canteloup a cru bon d'en faire un "sketch", diffusé sur Europe 1.

Le comique a pris la voix de Gérard Collomb (le maire de Lyon), qui doit faire face à un cas de coronavirus chez une femme d'origine asiatique dans sa ville. "Toute personne qui voit un Chinois ou une Chinoise doit immédiatement se présenter nue à la mairie (...) Il faut attraper cette Chinoise absolument, en mettant des nems sur le trottoir et, au bout, une grande tapette à Chinois", avait-il indiqué dans sa chronique, sous les rires de ses compères et animateurs. Une séquence jugée raciste qui ne passe tout simplement pas auprès de certains internautes.

C'est sur Twitter que l'acteur et humoriste Fédéric Chau a réagi, lui qui se bat depuis de nombreuses années contre le racisme dont les personnes asiatiques sont régulièrement victimes, à travers des blagues, des accents autres clichés et préjugés. "Lors de mon passage dans l'émission C à vous, je l'avais qualifié 'de ne pas être raciste, mais avoir eu des propos racistes". Je rectifie 'il est profondément médiocre et radicalement raciste'. Je reste stupéfait qu'Europe 1 ferme les yeux et ne sanctionne pas ce clown", a tweeté Frédéric Chau, le 27 janvier 2020.