Guillaume Canet et Marion Cotillard réunis dans "Astérix et Obélix" : leur fils Marcel de la partie !

Voilà un tournage qui s'annonce... épique ! Le 12 avril 2021 aux studios de Bry-sur-Marne (Val-de-Marne), Guillaume Canet entamera le tournage de son prochain film : la suite des aventures de nos Gaulois préférés avec un nouveau long-métrage baptisé Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu, dont la sortie est attendue pour 2022. Un projet colossal, quelque peu compliqué par la crise sanitaire, sur lequel le comédien et réalisateur s'est confié le temps d'une interview accordée au JDD de ce 11 avril.

Non seulement Guillaume Canet porte la casquette de réalisateur et co-scénariste, mais il s'est également attribué un rôle de choix : celui d'Astérix, "le petit nerveux énergique". Pourtant, ce n'est pas forcément le personnage qu'il pensait interpréter... "Au départ, j'avais prévu de faire César, c'était plus pratique en tant que réalisateur de ne pas avoir un rôle trop important, l'acteur de 48 ans a-t-il expliqué. Et puis je me suis dit qu'avec Marion [Cotillard, sa compagne] en Cléopâtre, ça allait faire penser à notre couple de Rock'n Roll [film sorti en 2017]. On a bien fait : quand vous regardez Vincent [Cassel], ses traits, sa prestance, c'est évident qu'il est César !"

Non seulement Guillaume Canet partage ce nouveau tournage avec sa compagne, depuis maintenant 13 ans, mais leur fils Marcel (10 ans) pourrait bien faire "une petite apparition à l'écran" si l'on en croit nos confrères... La petite Louise (4 ans) aura-t-elle droit elle aussi de jouer les figurantes dans la superproduction de papa ? Il faudra avoir l'oeil pour la reconnaître, elle et son frère, tant Marion Cotillard et Guillaume Canet les protègent des médias.

C'est justement en pensant à sa famille que le réalisateur césarisé en 2006 pour le film Ne le dis à personne s'est lancé dans cette aventure "de dingue" : "J'avais envie de faire enfin un film que mes deux enfants pourront voir... Astérix, c'est mon rapport à mon père. Il avait beaucoup d'albums, je les lisais. Aujourd'hui, c'est mon fils qui les lit et les apprécie." Un projet très personnel donc, pour lequel Guillaume Canet a réuni un casting cinq étoiles, révélé au public le 8 avril : son copain Gilles Lellouche en Obélix, Pierre Richard en Panoramix, Audrey Lamy en Bonnemine, Angèle en Falbala, mais aussi Jonathan Cohen, Ramzy Bedia, José Garcia, Manu Payet, Zlatan... Ça promet !