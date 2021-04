Angèle : Premier rôle au cinéma, elle succède à Laetitia Casta

Un premier album certifié diamant, 3 Victoires de la musique, 2 NRJ Music Awards... Angèle réalise un début de carrière tonitruant ! Elle part désormais à la conquête du cinéma avec un premier rôle dans un film très attendu. Sous la direction de Guillaume Canet, la chanteuse interprètera une ravissante étudiante gauloise.

Angèle compte 3 millions d'abonnés sur Instagram. Elle y a publié, dans sa story du jeudi 8 avril 2021, une photo énigmatique, sans ajouter de commentaire. Le prénom Falbala apparaît écrit en or sur fond rouge.

Ainsi, Angèle a révélé le nom de son personnage dans Astérix et Obélix, l'Empire du milieu, dont le tournage commence le lundi 12 avril 2021. Le film sera réalisé par Guillaume Canet, qui jouera Astérix. Avant Astérix et Obélix, l'Empire du milieu, Falbala n'avait fait qu'une seule apparition sur grand écran. Laetitia Casta lui a donné vie en 1999 dans Astérix et Obélix contre César.

Comme Angèle, les autres membres du cast ont posté les noms de leurs rôles dans ce nouvel épisode de la saga consacrée aux deux héros gaulois. Surprise, le footballeur Zlatan Ibrahimovic fera une apparition dans la peau d'Antivirus ! Marion Cotillard, compagne de Guillaume Canet, sera Cléôpatre. Vincent Cassel dans la peau de l'empereur romain César, Jonathan Cohen (Grandemaïs), le rappeur Orelsan (Titanix), Manu Payet (Ri Qi Qi), Audrey Lamy (Bonemine), Ramzy Bedia (Epidemaïs) et Matthieu Chedid (Remix) sont également de la partie.