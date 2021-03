Marie Papillon en couple avec Angèle : "On met en avant ce qu'on a envie de montrer"

Séparée de Léo, la chanteuse Angèle a surpris ses fans par sa déclaration à une certaine Marie, sur Instagram, en août dernier. Très vite, le public a compris que le coeur de la star battait désormais pour Marie Papillon, une vidéaste et influenceuse notamment connue pour ses vidéos humoristiques sous le nom Marie dans ta boîte. Dans les pages de Têtu, celle-ci prend la parole.

Interrogée dans l'édition de mars 2021 du média LGBT, Marie Papillon n'a pas échappé aux questions sur sa romance avec Angèle. "Je suis discrète sur notre histoire parce que c'est quelque chose qui nous appartient. On met en avant ce qu'on a envie de montrer, rien de plus", a-t-elle confié. Il est vrai que les amoureuses affichent avec la plus grande parcimonie leur histoire sur les réseaux. Mais, d'ores et déjà, Marie est pour beaucoup "la copine de" et elle en a pris son parti. "Si les gens veulent me catégoriser comme ça, je ne peux pas y échapper. En revanche, je ne sors pas du chapeau, puisque j'avais quand même une grosse communauté avant d'être avec Angèle", a-t-elle précisé non sans une petite fierté. Sur Instagram, elle affiche pas moins de 336 000 followers, sur Facebook ils sont 71 000 et 216 000 sur Snapchat.

Si Marie Papillon ne médiatise pas son histoire d'amour avec Angèle, elle reconnait toutefois que sa grande visibilité et sa fierté de femme lesbienne, est utile pour le plus grand nombre. "J'ai envie de montrer que tu peux aimer les filles, être épanouie et que tout ça c'est normal. J'ai envie de le faire pour nous toutes", clame-t-elle, en évoquant au passage sa grande déception quant à l'absence de PMA pour toutes les femmes.

Côté carrière, Marie Papillon cumule les projets : la série Marie et les choses, en 50 épisodes pour Téva, Jeune et Golri une fiction pour OCS ainsi qu'un film policier et même un livre pour enfants !

Têtu, dans les kiosques le 10 mars 2021.