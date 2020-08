Angèle amoureuse : la chanteuse fait son coming out... pour Marie

Angèle n'est déjà plus un coeur à prendre. Alors qu'on avait appris sa rupture avec son compagnon Léo Walk au début de l'année 2020, la star a fait une publication Instagram qui laisse penser qu'elle est de nouveau amoureuse. D'une femme cette fois.

Lundi 10 août 2020, la chanteuse belge, âgée de seulement 24 ans, a posté deux photos d'elle portant un t-shirt avec l'inscription "Portrait of Women who love Women" (portrait de femmes qui aiment les femmes) et a ajouté en légende : "Au moins, c'est clair... enfin non pas claire, Marie."

Dans les commentaires, la chanteuse Pomme - de son vrai nom Claire Pommet - a réagi à cette annonce. "Putain je pensais que tu parlais de moi... merde", a-t-elle écrit, forçant l'interprète du tube Balance ton quoi à s'excuser qu'il ne s'agisse pas d'elle comme étant l'élue de son coeur. En revanche, tout semble indiquer qu'il s'agirait plutôt de Marie Papillon ; la chanteuse avait ajouté un émoji papillon à côté du prénom Marie. Cela fait d'ailleurs quelques mois, et des photos volées parues dans la presse, que la rumeur d'une romance entre les deux femmes persiste.