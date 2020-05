Angèle: Son père chanteur jaloux de son succès ? "Je n'ai plus rien à dire, moi"

Tout oublier, Balance ton quoi, Flou, Oui ou non... En un disque, Brol, paru en 2018, la chanteuse belge Angèle a fait un hold up sur l'industrie musicale. Avec sa tournée triomphale et son disque de diamant pour 500 000 exemplaires vendus, elle fait de l'ombre à toute la famille.

Invité d'Émilie Mazoyer sur Europe 1, le lundi 11 mai 2020, le chanteur Marka - de son vrai nom Serge Van Laeken - a évoqué le succès fulgurant de sa fille, ainsi que celui de son fils, le rappeur Roméo Elvis. "Je ne sais pas si vous le savez, j'ai deux enfants qui campent sur les hit-parades depuis quatre ans", a-t-il réagi avec humour, pour évoquer son propre retour avec un single intitulé Si demain je reviens et le fait d'avoir peur de ne pas rencontrer le même succès. Et d'ajouter : "Quand vous enfantez deux monstres pareils, vous vous posez beaucoup de questions, parce qu'en fait, ils cannibalisent carrément ma carrière. Je n'ai plus rien à dire, moi."

Alors, jaloux, le père d'Angèle ? "Si demain je reviens, il faut vraiment que ça soit bien, que j'impressionne tout mon monde avec des chansons profondes", a ajouté Marka. Mais, dans le fond, le chanteur de 58 ans est fier de ses enfants. "On n'est pas – on ne peut pas être – jaloux de ses enfants. Simplement, on se dit : 'Putain, je suis passé à côté de quelque chose !'", confiait-il au Monde en février dernier. L'artiste, qui a commencé sa carrière dans les années 1980, savoure une forme de vengeance à voir les siens triompher dans l'industrie musicale. "Avoir des enfants qui réussissent ? Mais c'est génial !", ajoutait-il.

Angèle (24 ans), dont la maman est la comédienne Laurence Bibot, savoure son succès tout en reconnaissant être un peu dépassée. "Je ne sais pas ce qui plaît aujourd'hui dans ma musique, mais je sais que ce qui plaît chez ceux qui écoutent la musique, c'est de se sentir compris. Vu que je parle de choses assez générales, d'amour, de moi, de sujets qui concernent ma génération, je crois que le public se reconnaît dans ce que je raconte", confiait-elle l'an dernier en conférence de presse.