Victoires de la musique : Angèle primée mais taclée, confidences sur son prix...

Nommée dans la catégorie "réalisation audiovisuelle de l'année" pour le clip de Balance ton quoi, Angèle s'est finalement inclinée face au génial Au DD de PNL. Une première victoire d'Ademo et N.O.S qu'elle a longuement applaudie. Elle était également en lice pour le prix de "l'artiste féminine de l'année", remporté par Clara Luciani et son album Sainte-Victoire.

Lorsqu'elle s'est vue remettre le prix de "concert/tournée de l'année", Angèle a livré un joli discours. "Je suis trop contente parce que la tournée c'est tellement important pour moi. J'ai eu envie de jamais m'arrêter. La tournée en salles se termine dans une semaine et je stresse à l'idée d'avoir du temps pour moi. Je dois remercier les gens qui m'accompagnent mais aussi le public qui vient me voir", a-t-elle déclaré sur scène, elle qui a écumé la France, la Belgique, le Canada et les États-Unis pour son Brol Tour.

L'artiste belge n'a pas oublié son frère Roméo Elvis "qui méritait aussi ce prix", avec émotion. Sur une note plus légère, Angèle a assuré que sa Victoire rejoindra celles déjà gagnées... placées dans ses toilettes ! "Et ce n'est pas une blague", a-t-elle confié, dans des propos rapportés par Jean-François Guyot, journaliste culture de l'AFP.