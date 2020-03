Angèle : L'improbable amitié de sa mère avec une célèbre actrice

Angèle bientôt sur un plateau de cinéma ? Si la chanteuse veut faire des essais ou avoir un petit coup de pouce, elle peut toujours demander l'aide de... Michèle Laroque ! En pleine promotion de son nouveau film intitulé Chacun chez soi, la comédienne a fait des confidences à Nice-Matin.

La populaire actrice de 59 ans, qui a repris sa casquette de réalisatrice pour cette comédie, a notamment évoqué le choix du casting. Faisant une révélation inattendue au passage... "J'ai été ravie que Stéphane [De Groodt, NDLR] accepte un rôle comme ça. D'habitude, il est plus dans le mental, les jeux de mots. (...) Olivier Rosemberg, lui, a apporté son côté 'vrai adulte' qui rassure. Ma deuxième fille sur le tournage, c'est Oriane Deschamps, qui est ma véritable fille et Laurence Bibot, la mère de la chanteuse Angèle, qui est ma meilleure amie dans le film et dans la vie", a-t-elle confié.

Âgée de 52 ans, Laurence Bibot n'est pas très connue du grand public français. Elle a commencé sa carrière en Belgique comme humoriste avant de se faire une place à la radio et à la télévision comme chroniqueuse. Devenue comédienne, elle a multiplié les rôles au théâtre et au cinéma (Rattrapage, Comme tout le monde, Prison à domicile ou encore Combat de fauves...).

Fait encore plus méconnu : elle est donc la maman du chanteur Roméo Elvis et de la star du moment, la chanteuse Angèle. Des enfants nés de son mariage avec le chanteur Marka, de son vrai nom Serge Van Laeken. "Ils ont vraiment trouvé leur voie. On a le sentiment tous les quatre de suivre chacun notre chemin. On n'est pas en compétition. Mais c'est vrai que, bien qu'ils aient à peine plus de 20 ans, ils sont déjà arrivés plus loin que ce qu'on a connu. J'ai cependant toujours eu une confiance absolue dans le fait que, quoi qu'ils fassent, ça allait bien se passer pour eux", déclarait la fière maman à Ciné Télé Revue en 2018.