Angèle folle amoureuse de "sa femme" Marie, elle lui témoigne son amour

Le 10 octobre, Angèle a souhaité rappeler toutes les fabuleuses raisons pour lesquelles elle était tombée amoureuse de celle qu'elle surnomme sa "femme", Marie Papillon. En couple avec la vidéaste et influenceuse depuis plusieurs mois (elles ont officialisé leur relation en août 2020), la chanteuse de 24 ans a expliqué à l'aide de différents clichés postés en story comment Marie avait su conquérir son coeur...

Sur la première photographie, l'artiste apparait en train de regarder le ciel avec un télescope et explique que Marie lui a ainsi "attrapé la lune". Sur le second cliché, Angèle dévoile la ravissante bouille de Bibi - le chien de la Youtubeuse Marie dans ta boite - et révèle qu'il est "l'autre amour" de sa vie. En plus d'être "drôle", Marie et Angèle ont également un autre point commun non négligeable, elles ne comprennent "rien à TikTok". Enfin, la soeur de Roméo Elvis poste une photo de leur "2ème enfant" Pepette, un chien dont elle avait annoncé l'adoption le 30 septembre dernier.

"Des mois que je vous cache notre 2e enfant" avait écrit Angèle en légende d'une vidéo où elle dansait avec son nouveau petit chien. Sa chérie avait alors répondu à cette publication en écrivant avec humour : "Merci pour tous vos messages, l'accouchement s'est bien passé, après quelques de travail (sans péri !), la petite Pepette et les deux mamans se portent bien (et Bibi encore plus)".

Très heureuse depuis qu'elle a fait son coming out et officialisé son histoire d'amour avec Marie, Angèle avait par ailleurs indiqué lors d'une interview avec le magazine Télérama en janvier 2020 qu'elle ne voulait pas que sa vie privée devienne une priorité pour les médias. "Je refuse que, demain, toutes les interview tournent autour de ce sujet (...). Je ne veux pas être définie ainsi. Je suis avant tout musicienne", avait-elle indiqué.