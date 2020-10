Angèle présente son "2e enfant", sa chérie Marie Papillon ironise

Angèle a repris du poil de la bête après une courte période pendant laquelle elle était sommée par des internautes, un peu trop ravis de tomber sur cette féministe revendiquée, de répondre du comportement déplacé de son frère Roméo Elvis... La chanteuse populaire n'a plus le cafard et ce grâce à une boule de poils.

Sur son compte Instagram, mercredi 30 septembre 2020, Angèle a amusé ses milliers de fans en faisant une annonce inattendue. "Des mois que je vous cache notre 2e enfant", a écrit la Belge de 24 ans, en légende d'une vidéo d'elle s'amusant au son du tube Buttons des Pussycat Dolls. Vidéo sur laquelle l'interprète de Balance ton quoi apparait avec un petit chien craquant dans les bras. Dans les commentaires, sa chérie Marie Papillon avec laquelle elle est en couple depuis quelques mois, a répondu avec ironie. "Merci pour tous vos messages, l'accouchement s'est bien passé, après quelques de travail (sans péri !), la petite Pepette et les deux mamans se portent bien (et Bibi encore plus)", a-t-elle commenté. Une référence à son chien, leur premier enfant, si on suit donc la logique.

Angèle a aussi récemment fait parler d'elle en participant à la 3e édition de l'évènement Run to kick, le 27 septembre à Louvain-la-Neuve en Belgique. La star s'est assise au piano et a donné de la voix pour ce concert, dont le but était de collecter des fonds et de financer des projets de recherche innovants contre le cancer pédiatrique. Cette année, la traditionnelle course solidaire Run To Kick a été remplacée par une édition en ligne, coronavirus et distanciation sociale étant de la partie. La Fondation KickCancer a réussi à collecter la très jolie somme de 575 900 euros malgré la crise sanitaire. Chez nos voisins belges, la situation est critique avec le cap des 10 000 morts franchi et de nouvelles mesures anti-coronavirus...