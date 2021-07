Mélanie Laurent et Mylène Farmer osent la transparence au Festival de Cannes 2021

Top départ ! Après une édition annulée en raison de la pandémie de Covid-19, le 74ème Festival de Cannes a débuté le mardi 6 juillet 2021. Cette année encore, les membres du jury ont fait une entrée très remarquée sur le tapis rouge de la Croisette. Sublime, l'actrice et réalisatrice Mélanie Laurent a brillé sur le red carpet avec une création verte Armani au sublime décolleté. À ses côtés, l'Autrichienne Jessica Hausner (sacrée meilleure actrice du Festival de Cannes en 2019 dans le film Little Joe), l'actrice et productrice américaine Maggie Gyllenhaal ainsi que la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop, dont le premier long métrage Atlantics avait remporté le Grand Prix du Festival de Cannes en 2019.

Très attendue, la chanteuse Mylène Farmer a enflammé la Croisette avec une robe longue rouge de la Maison Margiela. Dans la matinée, l'artiste française avait été repérée sur le balcon de l'hôtel Martinez puis était apparue avec une robe rouge de la marque LHD et très proche de Mélanie Laurent lors d'un photocall en début d'après-midi.