Cannes 2021 : Mylène Farmer tout sourire pour sa première apparition au Festival !

C'est sans conteste la vraie surprise de cette nouvelle édition du Festival de Cannes : la présence de Mylène Farmer comme membre du jury officiel. Le 5 juillet 2021, la chanteuse et comédienne a été vue avec ses camarades, détendue et souriante, prenant visiblement plaisir à participer à cet évènement mondial du 7e Art.

C'est depuis un balcon du chic hôtel Martinez que Mylène Farmer a fait son apparition. La star âgée de 59 ans, habillée en noir et sans masque, a salué la foule et les photographes aux abords de l'établissement. Celle que les spectateurs ont pu voir au cinéma dans Giorgino et Ghostland mais qui a aussi prêté sa voix à un personnage de la saga Arthur et les Minimoys, a ensuite été rejointe par les autres membres du jury comme Mélanie Laurent, Tahar Rahim, Maggie Gyllenhaal, Mati Diop ou encore Song Kang-ho...

Un jury chouchouté par Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes. Ce dernier a d'ailleurs évoqué la participation de Mylène Farmer. "Elle aime le cinéma. A ce titre-là, n'importe qui serait légitime pour participer au jury, dès lors qu'on a de la gourmandise pour les oeuvres, de la curiosité pour ce qu'on ne connait pas. Et Mylène Farmer est très cinéphile. On se tournait autour depuis quelque temps et puis, cette année, on lui a fait cette proposition. On savait qu'elle repartira en tournée en 2013 [avec Nevermore, dans les stades, NDLR] et qu'elle avait achevé la précédente il y a un an ou deux, alors c'était le bon moment. Elle voit beaucoup de films. Elle n'a pas cessé de me dire qu'elle était très honorée", a-t-il raconté au micro de BFMTV.