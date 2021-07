Mylène Farmer (Cannes 2021) : Pourquoi fait-elle partie du jury du Festival ?

Le Festival international du film de Cannes s'apprête, enfin, à ouvrir ses portes. Du 6 au 17 juillet 2021, les talents vont à nouveau fouler le red carpet du Palais des festivals après de nombreux mois bien moroses et sans cinéma. Cette année, le jury est présidé par le réalisateur Spike Lee et, pour l'épauler, Mélanie Laurent, Tahar Rahim, Maggie Gyllenhaal, Mati Diop ont été sélectionnés... ainsi que la chanteuse Mylène Farmer. Un choix plutôt étonnant que Pierre Lescure et Thierry Frémeaux, respectivement président et délégué général de l'évènement, justifient avec une joie certaine auprès du journal Le Parisien.

On avait envie d'une édition exubérante

Sa présence est le fruit d'une longue réflexion. Cela fait, en réalité, plus de trois ans que Pierre Lescure et Thierry Frémeaux songent à convier Mylène Farmer au Festival de Cannes. D'autant qu'ils s'attachent, de plus en plus, à intégrer des musiciens dans les jurys. Gabriel Yared ou Alexandre Desplat, compositeurs de musique de films, avaient déjà eu droit à cet honneur les années précédentes. "On connaissait la vraie cinéphilie, profonde et discrète, de Mylène, explique le président du Festival. On avait envie d'une édition exubérante, multiple. On s'est dit que Mylène refuserait peut-être, mais serait sans doute touchée qu'on pense à elle pour cette responsabilité. Elle a accepté tout de suite et sans conditions."

Si elle n'est pas protégée, elle ne peut pas faire un pas

Sans conditions... ou presque. Traumatisée par un meurtre sordide, peu à l'aise en public, Mylène Farmer bénéficiera d'une escorte comme tous ses confrères juges. "C'est important pour Mylène, précise Gilles Jacob, patron du Festival entre 2001 et 2014. Si elle n'est pas protégée, elle ne peut pas faire un pas."

Le 6 juillet 2021, Mylène Farmer participera à la conférence de presse du jury. Elle visionnera ensuite deux à trois films par jour et choisira, avec son équipe, les gagnants de cette 74e édition du Festival de Cannes. Pour rappel, Mylène Farmer a tourné plusieurs fois pour le grand écran, en 2018 notamment dans Ghostland de Pascal Laugier. Quand elle a débarqué à Paris à l'âge de 18 ans, c'était pour suivre une formation de comédienne au cours Florent et non devenir chanteuse. Ses clips ont, d'ailleurs, toujours fait preuve d'une cinématographie impeccable...