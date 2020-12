Mylène Farmer : Un meurtre sordide l'a poussée à se terrer dans le silence et l'oubli

S'il y a une célébrité française qui est bien connue pour son ultime discrétion, c'est elle. Bien qu'elle se teinte de mystère depuis des années, Mylène Farmer est au coeur de plusieurs documentaires qui s'intéressent à sa vie et son oeuvre. Au mois de septembre, déjà, la plateforme Amazon Prime dévoilait L'ultime création : trois épisodes qui retraçaient les coulisses des concerts donnés par la chanteuse en juin 2019 à Paris La Défense Arena. Le jeudi 3 décembre 2020, W9 diffuse à son tour Mylène Farmer, sans contrefaçon, un nouveau format dans lequel elle n'intervient pas... mais qui propose tout de même une analyse pointue du profil de l'artiste.

Bouleversée par ce drame, elle a disparu pendant 3 ans

En début de carrière, pourtant, Mylène Farmer prenait plaisir à défendre ses projets musicaux, intervenant par exemple à la télévision. Puis tout à coup, la pudeur et l'absence sont devenus sa marque de fabrique. Et on l'ignorait peut-être, mais c'est une mésaventure terrible qui a poussé la belle mélomane à changer de comportement du jour au lendemain. Comme le rappelle le journal Le Parisien, en 1991, le réceptionniste de sa maison de disques a été "tué par un fan qui exigeait de la voir". "Bouleversée par ce drame, elle a disparu pendant 3 ans" précise le quotidien.

La peur viscérale de l'abandon existe chez moi depuis l'enfance

Et dire qu'elle s'imaginait écuyère ou actrice. Cédant à l'évidence, Mylène Farmer est à la tête d'une discographie impressionnante et de 36 ans de carrière, rien que ça ! Elle se remet difficilement de son traumatisme, certes, mais la chanteuse conserve comme elle le peut ce lien unique qui l'unit à son public. Sans lui, elle sombrerait sans doute. "Cela me renvoie à un cauchemar récurrent. J'arrive en scène et la salle est vide. La peur viscérale de l'abandon existe chez moi depuis l'enfance, admettait-elle dans Le Parisien un peu plus tôt dans l'année. Cet échange avec le public est tellement vital. Dans une autre vie, je pense que mon amour des animaux l'emporterait. Idéalement, je serais à la fois vétérinaire et refuge." Le destin en a voulu autrement...