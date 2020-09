Mylène Farmer dévoile le clip de L'âme dans l'eau avant un docu sur Amazon

En juin 2019, Mylène Farmer laissait ses milliers de fans dans un état de détresse absolue, persuadés qu'elle avait fait des adieux sans le dire après sa tournée sur la scène de Paris La Défense Arena. Un peu plus d'un an plus tard, elle refait son apparition et les comble de bonheur avec une chanson et un documentaire.

Ce vendredi 18 septembre 2020, le titre L'âme dans l'eau a été envoyé aux radios Un titre - dévoilé à minuit - qui est également accompagné d'un clip mis en ligne sur YouTube. Dans la vidéo, on retrouve Mylène Farmer sur scène et dans les coulisses de sa dernière tournée triomphale acclamée par environ 235 000 spectateurs ; une tournée également diffusée avec succès au cinéma et à la télévision. Un tour de force que la rousse iconique de 59 ans est l'une des rares à pouvoir s'offrir en France. À l'heure où la grande majorité des artistes occupent quasi quotidiennement l'espace médiatique pour ne pas se faire oublier ou piquer la place par quelqu'un d'autre, sa stratégie légendaire de mystère, de silences et d'apparitions reste toujours la meilleure !

Comme le rapporte RTL, "ce titre est en fait une adaptation d'une chanson de 2015 qui s'appelle Ulay, Oh, morceau d'un groupe américain méconnu How I Became The Bomb", mais Mylène Farmer s'est chargée de rédiger le texte de la chanson en français et a conservé la mélodie voix.